Altay Bayındır'ı sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

ALTAY FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İngiliz devinde Andre Onana'nın arkasında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, bu sezon sadece Newport County karşısında Manchester United kalesini korudu ve bu maçta 2 gole engel olamadı.

KALECİ HAMLESİ

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen kaleci Patrick Schulte'nin transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal de Schulte ile ilgileniyor.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

TAKIMDA 3 KALECİ VAR

Manchester United'da şu anda 3 kaleci bulunuyor. Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.