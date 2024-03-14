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Spor

Altay Bayındır'ı yıkan haber! Manchester United'dan sürpriz kaleci hamlesi

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır'ı yıkan haber İngiliz basınından geldi. Premier Lig devi, Columbus Crew'de forma giyen kaleci Patrick Schulte'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları...

14 Mart 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ı yıkan haber! Manchester United'dan sürpriz kaleci hamlesi
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Altay Bayındır'ı sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

ALTAY FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İngiliz devinde Andre Onana'nın arkasında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, bu sezon sadece Newport County karşısında Manchester United kalesini korudu ve bu maçta 2 gole engel olamadı.

KALECİ HAMLESİ

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen kaleci Patrick Schulte'nin transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal de Schulte ile ilgileniyor.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

TAKIMDA 3 KALECİ VAR

Manchester United'da şu anda 3 kaleci bulunuyor. Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

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