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Spor

Altay Bayındır'ı yıkan haber! Transferi duyurdular

Altay Bayındır için Manchester United'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibinin, Porto'da forma giyen Diogo Costa'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

7 Mayıs 2024 Salı 17:23 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ı yıkan haber! Transferi duyurdular
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Fenerbahçe'den sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için ilk sezonunda işler istediği gibi gitmedi. İngiliz devinde sadece FA Cup karşılaşmasında forma giyebilen 26 yaşındaki file bekçisinin, kulübüyle 2027'ye dek geçerli sözleşmesi bulunmasına rağmen geleceği merak konusu oldu.

ALTAY İÇİN KÖTÜ HABER

İngiliz ekibinde son dönemde gerçekleşen girişimler bu merakı iyice artırdı. Takımın birinci kalecisi Andre Onana'nın düşük performansına karşın kendisine sürekli görev verildiği sezon geride kalmak üzereyken, 'acaba yeni sezonda birinci kalecilik Altay'a verilebilir mi?' sorusunu şüpheye düşüren gelişmeler yaşanıyor.

YENİ KALECİ TRANSFERİ

Portekiz basınına bakılırsa Manchester United kulübü yeni bir kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda kulübün scoutlarının son olarak Porto-Chaves maçında kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Porto kalecisi Diogo Costa'yı izledikleri ortaya çıktı. 3-0 biten mücadelede kalesini gole kapayan 24 yaşındaki file bekçisi mercek altına alındı.

PROVEDEL DE GÜNDEMDEYDİ

Manchester United'ın yeni kaleci arayışları çerçevesinde daha önce de İtalya Serie A kulübü Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'i transfer etmek istediği belirtilmişti. Onana'nın kötü performansına karşın kaleye layık görülmeyen Altay Bayındır'ın durumu, bu son gelişmelerle iyice karmaşık bir hal aldı.

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