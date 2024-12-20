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  • Altay Bayındır'ın hatası İngiltere'de gündem oldu!
Spor

Altay Bayındır'ın hatası İngiltere'de gündem oldu!

Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'a kaybettiği maçta kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır yediği hatalı golle İngiltere'de gündem oldu.

20 Aralık 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ın hatası İngiltere'de gündem oldu!
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Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, yediği golün ardından gündem oluşturdu.

Altay, Tottenham ile oynanan İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Manchester United, Tottenham karşısında sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılırken, Tottenham'ın dördüncü golünü kornerden Heung-Min Son attı.

"ALTAY BAYINDIR'IN FECİ HATASI"

Altay Bayındır'ın, Güney Koreli futbolcudan yediği gol İngiltere'de gündem yarattı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, "Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi ifadeler kullanıldı.

Altay Bayındır, 89. dakikada kornerden yediği golün ardından faul itirazında bulunurken sarı kart gördü.

FAUL İÇİN AÇIKLAMA

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim ise, Altay'a faul olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Fark etmedim. Portekiz'de de söylemiştim, hakemler hakkında asla konuşmam ve şu anda da konuşmayacağım. Bunu uzun süre sürdürmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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