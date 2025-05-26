Altay Bayındır'ın içinde olduğu pozisyon İngiltere'yi karıştı!

Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı Premier Lig'de sezonun son maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.

Maç henüz 0-0 devam ederken Aston Villa, 73. dakikada golü buldu ancak bu gol öncesinde hakem, Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle düdüğünü çaldı.

Bu karar Aston Villa cephesini çıldırttı. Morgan Rogers'ın Altay Bayındır'ın kontrolündeki topa müdahale ettiğini düşünen hakem faule hükmetti. Düdük golden önce çalındığı için VAR incelemesi yapılamadı.

Bu karardan kısa bir süre sonra Manchester United golü buldu ve skorda üstünlüğü sağladı. 1 puan alması durumunda bile Şampiyonlar Ligi bileti alacak Aston Villa'da bu mağlubiyet sonrası hakem yönetimine büyük tepki vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünkü fikstürün etrafındaki bahisler bu kadar yüksekken, kulüp daha deneyimli bir hakemin atanması gerektiğine inanıyor. Bugün Premier Lig'de görev yapan 10 hakem arasında, Bay Bramall en az deneyimli 2. kişiydi. Maçın bitimine 17 dakika kala takımına 1-0 üstünlük sağlayacak olan Morgan Rogers'ın golünün iptal edilmesi kararı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasında önemli bir etken oldu. Sezon boyunca belirlenen standartlara göre, erken düdük çalma kararı mevcut hakemlik yönergeleriyle açıkça tutarsızdır. VAR, bu tür durumların hak ettikleri incelemeyi almasını sağlamak için vardır. Ne yazık ki, teknolojinin amacına hizmet etmesine izin verilmedi. Sonuç olarak, bizim için sonucun değişmeyeceğini kabul ediyoruz, ancak yüksek bahisli maçların hakemlik açısından bu şekilde ele alınmasını ve uygulanan VAR teknolojisinin etkili olmasını sağlamak için seçim metodolojisinin ele alınmasının önemli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Aston Villa Teknik Direktörü Unay Emery, hakemleri çıkış tünelinde bekledi ve karara tepki gösterdi.