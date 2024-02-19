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Spor

Altay Bayındır'ın ilk 11 hayalleri suya düştü!

Manchester United kariyerinde henüz Premier Lig maçına çıkamayan Altay Bayındır'ın umutları son dönemde iyice tükendi. İşte detaylar...

Fanatik19 Şubat 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ın ilk 11 hayalleri suya düştü!
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a büyük beklentilerle transfer olan Altay Bayındır, şu ana kadar İngiltere Premier Lig'de umduğunu bulamadı. A Millî Takım'ın kalecisi, Manchester United Menajeri Erik ten Hag'ın güvenini kazanmakta bir hayli zorlandı. 25 yaşındaki file bekçisinin son maçların ardından umudu iyice azaldı.

ALTAY'IN KALEYİ YENİDEN ALMASI ÇOK ZOR

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay, Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı dönemde kaleyi devralmak için umutlanmıştı. Ancak Altay, yalnızca FA Cup'ta deplasmanda Newport ile oynanan ve 4-2 kazanılan maçta ilk 11'de yer aldı. Daha sonra Onana, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü ve kaleyi devraldı. United'ın son dönemde bu kadar formunu yükseltmesi, millî kalecinin işini iyice zorlaştırdı ve belki de ilk 11 hayalini bitirdi. United ligde son dört karşılaşmada sırasıyla Wolverhampton, West Ham, Aston Villa ve Luton Town'ı mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte Onana ise yeniden moral depoladı. Böyle bir durumda Erik ten Hag'ın kaleci değişikliğine gitme ihtimali 'yok denilecek kadar az.

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