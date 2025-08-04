Sakatlığı bulunan Andre Onana'nın yokluğunda Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, Everton'la oynanan maçta talihsiz bir golü kalesinde gördü.

ALTAY BAYINDIR'IN KALESİNDE GÖRDÜĞÜ GOL GÜNDEM OLDU

Manchester United, ABD'de düzenlenen Premier Lig Yaz Serisi'nde Everton ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erse de Manchester United, organizasyonu kazandı ve kupasını kaldırdı. Öte yandan Altay Bayındır'ın maçta yediği gol, ülke basınında gündem oldu.

75. dakikada hızlı gelişen Everon atağında ceza sahası ön çizgisine çevrilen topu McNeil kontrol etti. Tam bu esnada Diallo'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Heaven'a da çarpıp Altay Bayındır'ın bakışları arasında ağlara gitti.

Manchester United'ın yediği bu gol, ülke basınında geniş yankı uyandırırken, atılan bazı manşetler şöyle oldu:

Sky Sports: Ne tuhaf bir gol

Daily Mail: Manchester United'dan kendi kalesine komik gol.

Goal: Everton, Manchester United'ın kendi kalesine attığı garip golle durumu eşitledi.

Mirror: Everton, ManU'nun kendi kalesine attığı tuhaf golün ardından iki kez geri dönüş yaparak beraberliği sağladı.

Sky Sports: Bruno Fernandes'in Ndiaye ile girdiği itiş kakışta Manchester United'ın kendi kalesine attığı gol felaket oldu.