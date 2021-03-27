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Spor

Altay beraberliği unuttu

Spor Toto 1'inci Lig'de 50 puanla 3'üncü sırada yer alan ve gözünü ilk 2'ye diken Altay, ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 12:50 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:50
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Siyah-beyazlılar şimdiye kadar oynadığı 27 maçta sahadan sadece 2 kez 1 puanla ayrıldı. İzmir temsilcisi sezonun ikinci yarısında bir kez bile berabere kalmayarak taraftarını ya üzdü ya da sevindirdi.

Ligde 16 galibiyet, 9 da mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi yalnızca ligin ilk haftasında konuk ettiği 1 puan önündeki zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la (0-0) ve 10'uncu haftada ağırladığı lider Giresunspor'la (1-1) yenişemedi. Altay iç sahada çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi, deplasmanda ise 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

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