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Spor

Altay, Björkander'e imza attırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, İsveç'in Mjallby takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Eric Björkander ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:12
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Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç'te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.

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