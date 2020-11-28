Altay, Bursaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:10 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:10

Konuk ekip maçın 20'nci dakikasında Kerem'in golüyle öne geçerken Altay, 44'üncü dakikada Ziya'nın kafa golüyle skora denge getirdi. İzmir ekibinde 58'inci dakikada oyuna girip 69'uncu dakikada takımını öne geçiren Paixao, 79'uncu dakikada penaltıdan bir gol daha atarak maçın skorunu ilan etti: 3-1. Üst üste 2 galibiyet alan Altay 16 puana ulaşırken, deplasmanda 5 maçtır kazanamayan Bursaspor 14 puanda kaldı.

10'uncu dakikada Altay atağında soldan Regattin kesti, ceza sahasında oluşan karambolde topa Ziya dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14'üncü dakikada Bursasporlu Burak Altıparmak'ın kısa düşen geri pasında araya giren Gnanduillet soldan ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Deniz gole izin vermedi.

20'nci dakikada Bursaspor golü buldu. Soldan Onur'un yerden ortasında Ali Akman'ın şık pasıyla topla buluşan Kerem plaseyi yaptı, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 0-1.

35'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Berkay'ın kafa şutunda kaleci Deniz parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada Altay eşitliği yakaladı. Sağdan Özgür'ün kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ziya kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

56'ncı dakikada konuk ekipten Batuhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Cihan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada sağdan Burak Altıparmak'ın ortasında müsait durumdaki Ali Akman kafayı vurdu, kaleci Cihan üzerine gelen topa sahip oldu.

69'uncu dakikada Altay öne geçti. Sağdan Ziya'nın ortasında ceza sahasında Paixao kafayı vurdu, top kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

72'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren İsmail Çokçalış'ın sert şutunda top üst direği sıyırdı.

79'uncu dakikada Altaylı Paixao rakip ceza sahasında Aykut'un müdahalesiyle yerde kalınca, Hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Portekizli Paixao, kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sahasında Bursaspor’u 3-1 mağlup etti.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ALTAY: Cihan (xx)- Tolga (xx), İbrahim (xxx), Berkay (xxx), Özgür (xxx), Scuk (x) (Dk. 46 Harun xx), Yılmaz (xx) (Dk. 90+1 Eren), Kappel (xx) (Dk. 58 Yekta xx), Regattin (xx), Ziya (xxx) (Dk. 73 Rıdvan xx), Gnanduillet (xx) (Dk. 58 Paixao xxx)

BURSASPOR: Deniz (xx)- İsmail Çokçalış (xx), Aykut (x), Furkan Emre (x) (Dk. 68 Cüneyt x), Onur (xx), Emirhan (xx), Burak Altıparmak (x), Kerem (xx) (Dk. 72 Berat x), Burak Kapacak (x) (Dk. 72 Ozan İsmail x), Batuhan (xx) (Dk. 89 Recep), Ali Akman (xx)

GOLLER: Dk. 44 Ziya, Dk. 69 ve Dk. 79 (P) Paixao (Altay) - Dk. 20 Kerem (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ziya, Harun (Altay), Emirhan (Bursaspor)