20 Ekim 2025 Pazartesi
İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Altay, düşme hattından kurtuldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 6 haftayı düşme hattında geçiren Altay, 7. haftada oynadığı Tire 2021 FK maçıyla birlikte ilk kez tehlikeli bölgenin dışına çıkmayı başardı.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da, haftalar süren sessizliğin ardından nihayet yüzler güldü. TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 6 haftada alt sıralardan kurtulamayan Yusuf Şimşek yönetimindeki siyah-beyazlılar, 7. haftada oynanan İzmir derbisinde Tire FK'yı deplasmanda mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine imza attı. Bu önemli galibiyetle puanını 5'e çıkaran Altay, 11. sıraya yükselerek düşme hattından çıkmayı başardı. Sezona kötü bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, hem ilk 3 puanını almanın hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ DEPLASMANDA GELDİ

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan Altay, ilk 6 haftada istediği sonuçlardan uzak kaldı. Bu süreçte galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak beklentileri karşılayamadı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde toparlanma arayışına giren İzmir temsilcisi, ilk galibiyetini 7. haftada Tire 2021 FK deplasmanında elde etti. Bu sezon henüz iç sahada 3 puan sevinci yaşayamayan Altay, topladığı 5 puanın 4'ünü deplasmanda, 1'ini ise kendi sahasında kazandı.

HEDEF İLK İÇ SAHA GALİBİYETİ

Henüz taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşayamayan Altay, 8. hafta mücadelesinde iç sahada Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisinde bu kötü gidişata vermek istiyor. Bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve sadece 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, hafta sonu oynanacak derbide hem ilk iç saha galibiyetini almak hem de taraftarını sevindirmek için sahaya çıkacak.

  • altay
  • TFF 3. Lig
  • düşme hattı

