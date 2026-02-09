Altay düşme hattından kurtuldu

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, ligde kalma mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde 2020-21 sezonunda kaleci Adam Stachowiak'ın geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası aldı. Bu kararın ardından 15 puana düşen İzmir ekibi, orta sıralardan alt sıralara gerileyerek 11. sıraya indi. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'a deplasmanda mağlup olan Altay, rakiplerinin puan kazanmasıyla birlikte 13. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi. Tehlikeli bölgede geçirdiği bir haftanın ardından 20. haftada birebir rakiplerinden Bornova 1877'yi sahasında 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, rahat bir nefes alarak yeniden 11. sıraya yükseldi ve puanını 18'e çıkardı. Ancak siyah-beyazlılar, düşme hattıyla arasındaki farkı 1 puana çıkarabilse de henüz tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmayı başaramadı.

SİNAN KANLI: "9 PUAN DEĞERİNDE MAÇTI"

Altay Başkanı Sinan Kanlı da Bornova 1877 galibiyetinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Alınan 3 puanın değerini vurgulayan Kanlı, "Bu müsabakanın galibiyeti, kağıt üzerinde 3, futbol matematiğine göre ise 9 puan değerindeydi.

Müsabakanın önemi, takımımız üzerinde ilk yarıda bir miktar baskı oluşturdu; fakat devre arasında ve ikinci yarıda yapılan dokunuşlar işleri tekrar rayına koydu ve net bir galibiyetle müsabakayı kazandık. Bu galibiyette emeği olan ve aslanlar gibi çekinmeden mücadele eden takımımızı, Mehmet Can hocayı, teknik ekibini ve emeği olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Yapmış olduğumuz çağrıya karşılık vererek tribünlere gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.