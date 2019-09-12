'Altay en az 15 sene Fener kalesini korur'

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KASIMPAŞA’NIN tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk’ten Fener’in genç file bekçisi Altay Bayındır’a övgü yağmuru. 32 yaşındaki eldiven, “Altay ve Trabzonsporlu Uğurcan’dan çok umutluyum. Bana göre Fenerbahçe’nin en iyi transferi Altay. Eğer satmazlar ya da Avrupa’ya göndermezlerse en az 15 sene Volkan ağabey (Demirel) gibi Fenerbahçe’nin kalesini korur. Berke de kiralık gitti ve geri g