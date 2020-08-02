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Spor

Altay, Erhan Kartal için Ertuğrul Sağlam'ın raporunu bekliyor

Altay'ın geçen sezon Samsunspor'dan kiraladığı Erhan Kartal, kırmızı beyazlı takıma geri döndü. 27 yaşındaki sağ beki yeniden kiralamak isteyen İzmir temsilcisi, Samsunspor'un hocası Ertuğrul Sağlam'ın kararını bekliyor.

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 12:32 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 12:32
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın yeni sezonda tekrar siyah-beyazlı takımda görev almasının zor bir ihtimal olduğu öğrenildi. Altay'ın Erhan'ı yeniden kiralamak için girişimde bulunduğu ancak deneyimli savunmacının 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunmacı konusunda son sözü kamp sonrası Karadeniz ekibi söyleyecek. Erhan'ın geleceği Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre netleşecek. Geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.

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