Altay, Erzurumspor FK engelini 4 golle aştı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Altay, Erzurumspor FK'yi 4-2 yendi.
Stat: Pendik
Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Cemal Alpay
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Dk. 64 Olanare), Hasan Batuhan Artarslan, Estrela (Dk. 79 Özgür Sert), Bergdich (Dk. 18 Muhammed Furkan Özhan), Shala (Dk. 64 Sefa Akgün), Eren Tozlu, Rosheuvel
Altay: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Naderi, Salih Sarıkaya (Dk. 85 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Arda Gezer), Murat Berkan Demir (Dk. 65 Ceyhun Gülselam), Deniz Kadah (Dk. 90+1 Ali Kızılkuyu), Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Paixao
Goller: Dk. 5 Naderi, Dk. 47, 78 (Penaltıdan) ve 88 Paixao (Altay), Dk. 8 Rosheuvel, Dk. 51 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 71 Muhammed Furkan Özkan, Dk. 90+5 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)