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Spor

Altay, Erzurumspor FK engelini 4 golle aştı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşan Altay rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

30 Mart 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Altay, Erzurumspor FK engelini 4 golle aştı
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Altay, Erzurumspor FK'yi 4-2 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Cemal Alpay

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Dk. 64 Olanare), Hasan Batuhan Artarslan, Estrela (Dk. 79 Özgür Sert), Bergdich (Dk. 18 Muhammed Furkan Özhan), Shala (Dk. 64 Sefa Akgün), Eren Tozlu, Rosheuvel

Altay: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Naderi, Salih Sarıkaya (Dk. 85 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Arda Gezer), Murat Berkan Demir (Dk. 65 Ceyhun Gülselam), Deniz Kadah (Dk. 90+1 Ali Kızılkuyu), Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Paixao

Goller: Dk. 5 Naderi, Dk. 47, 78 (Penaltıdan) ve 88 Paixao (Altay), Dk. 8 Rosheuvel, Dk. 51 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 71 Muhammed Furkan Özkan, Dk. 90+5 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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