  • Altay, Eskişehir Anadolu deplasmanında
Spor

Altay, Eskişehir Anadolu deplasmanında

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'taki 27. haftasında yarın Eskişehir Anadolu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 13:30
Altay, Eskişehir Anadolu deplasmanında
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 27. hafta maçında yarın saat 16.00'da Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda Eskişehir Anadolu ile karşılaşacak. Müsabakayı Ankara bölgesinden Mustafa Ünver tarafından yönetilecek.

Ligde 21 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek kötü gidişi durdurmayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Ev sahibi Eskişehir Anadolu ise 27 puanla siyah-beyazlıların bir üst basamağı olan 11. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Altay, iç sahada konuk ettiği Eskişehir Anadolu'yu 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

  • Altay TFF 3. Lig
  • Eskişehir Anadolu
  • deplasman maçı

