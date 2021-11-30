Altay, evinde 4 golle turladı

30 Kasım 2021 Salı 17:04 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:04

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Altay ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta, 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 4-2 yenerek yoluna devam etti. Konuk Manisa FK 34'te Veli'nin golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK 41'de Tabekou'nun golüyle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına büyük avantajla girdi. Altay ikinci devrede ise bambaşka bir kimliğe büründü. 56'ncı dakikada Rayan farkı bire indirirken, 69'da eşitliği sağladı: 2-2. Maçın 74'üncü dakikasında sahneye çıkan Paixao, Altay'ı öne geçirdi. Paixao 85'te maçın skorunu belirleyen isim oldu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx), Özgür Ertem (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (x) (Dk. 55 Cebrail x), Aka (x) (Dk. 55 Deniz xx), Thiam (xx), Zeki (xxx), Thaciano (x), Rodriguez (xxx) (Dk. 85 Cem), Erhan (x) (Dk. 55 Kappel xxx), Kazımcan (xxx), Rayan (xxxx), Paixao (xxxx) (Dk. 85 Pinares)

MANİSA FK: Metin (x) - Ahmet (xx), Veli (xx), Mehmet Yılmaz (x) (Dk. 65 Özgür x), Taha (xx) (Dk. 83 Taylan), Kubilay (xx) (Dk. 83 Mehmet Çelik), Sousa (xx) (Dk. 61 Kouter x), Hakan (xx) (Dk. 65 Tormin x), Yiğit (xx), Kemal (xx), Tabekou (xx)

GOLLER: Dk. 34 Veli, Dk. 41 Tabekou (Manisa FK) - Dk. 56, Dk. 69 Rayan, Dk. 74, Dk. 85 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Rodriguez (Altay) - Veli (Manisa FK)