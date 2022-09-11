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Spor

Altay evinde Bodrumspor'u 2 golle geçti

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 22:49 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Altay, Bodrumspor'u 2-0 yendi.

Altay'ın ilk galibiyetini aldığı ligde haftaya lider giren Bodrumspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut

ALTAY: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk. 90+1 Erdem Özcan) , Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Paixao

BODRUMSPOR: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Ali Aytemur), Cenk Şen, Kenan Özer (Dk. 60 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Recep Aydın, Celal Dumanlı (Dk. 60 Drazic), Bahadır Erol (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Jahovic

GOLLER: Dk. 40 Paixao, Dk. 74 Cenk Şen (Kendi kalesine) (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Yusuf Tekin, Dk. 76 Björkander, Dk. 82 Eren Erdoğan, Dk. 88 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 87 Abdurrahman Canlı, Dk. 88 İsmet Taşdemir (Teknik direktör) (Bodrumspor)

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