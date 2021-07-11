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Spor

Altay, Fabrice Olinga'nın peşinde

Altay, Belçika'nın Mouscron takımıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kamerunlu sol kanat oyuncusu Fabrice Olinga'yı transfer etmek istiyor.

DHA11 Temmuz 2021 Pazar 13:17 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:19
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı.

Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi.

Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu. İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

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