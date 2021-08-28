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Spor

Altay, Fenerbahçe maçında tam kadro

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:52
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Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Altay, ilk 2 haftayı kayıpsız geçtikten sonra 3. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, yarın rakibini yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor.

DENİZLİ, FENERBAHÇE'YE 19. KEZ RAKİP OLACAK

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.

Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

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