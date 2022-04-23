Altay, Galatasaray maçına 3 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altay yarın 34. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın bilet fiyatları numaralı tribün 40, maraton 20, kale arkası 10 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Deniz, Özgür ve Naderi forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrı özel çalışan Feghouli ile tedavisi süren kaleci Fatih kadroda yer almayacak. Ligde 30 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, dişli rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor. Kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin bu hafta alınacak sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. 44 puanla 12'nci basamakta yer alan Galatasaray ise dış sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak.