Altay galibiyeti hatırladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Sahasında Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, iki maçlık aranın ardından yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran siyah-beyazlılar, 10. sıraya yükselirken düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı da korumuş oldu. Son haftalarda yükselişe geçen Yusuf Şimşek ve öğrencileri, oynadıkları son 7 maçta 5 galibiyet alırken 2 kez yenildi. Siyah-beyazlılar, bundan önceki 11 haftada ise yalnızca bir galibiyet çıkarabilmişti. İzmir ekibi, gelecek hafta konuk olacağı Eskişehirspor deplasmanında da bu çıkışını sürdürüp düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor.

ÜNAL ALİHAN KAVLAK, 4 GOLE ULAŞTI

Altay'ın 20 yaşındaki golcüsü Ünal Alihan Kavlak, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Bahis cezaları nedeniyle hücum hattında yaşanan eksikler sonrasında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen genç forvet, son dönemde yükselişe geçti. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü 12. haftada Eskişehir Anadolu karşısında kaydeden Ünal Alihan, ardından 1-0 kazanılan Çoruhlu FK maçında galibiyet golünü attı. Nazilli Belediyespor karşısında da fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, son olarak Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında da sahneye çıktı. Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kavlak, böylece gol sayısını da 4'e yükseltti.