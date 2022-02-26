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Spor

Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:14
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Altay-Gaziantep FK müsabakası Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Ligde 22 puanla 19. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada en başarısız ekipler içinde yer alan İzmir temsilcisi, evinde çıktığı 12 maçta 11 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 5 müsabakada henüz galip gelemedi.

Altay, ligin ilk devresinde deplasmanda Gaziantep FK'ye 4-1 yenildi.

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