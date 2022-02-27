Altay gol düellosunda Gaziantep FK'yı yendi

27 Şubat 2022 Pazar 16:27 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 16:27

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, 27. hafta mücadelesinde konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Altay'ın gollerini 10. dakikada Thaciano, 22. dakikada Doğan (Kendi kalesine) ve 51. dakikada Poko atarken, Gaziantep ekibinin golleri 18. dakikada penaltıdan ve 26. dakikada Maxim'den geldi.

Bu sonuçla Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetini alan Altay 25 puana ulaşırken, Gaziantep FK 36 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay'da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan'ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Maxim, yerden plase vuruşla kalenin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı. 2-1

26. dakikada orta alandan gelişen Furkan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares'i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Altaylı Eric'ten topu kapan Figueiredo, yaklaşık 40 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla plase vuruş yapan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

51. dakikada orta alandan atak yapan Altay'da, Pinares'in savunma arkasına aşırttığı topa ceza sahası içinde dokunan Poko, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 3-2

71. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'de, Olkowski'nin çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Furkan'ın şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da Kazımcan, sağ çaprazdan hareketlenen Bamba'ya uzun pas gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Bamba, kaleyi denedi ancak kaleci Günay, topu kornere çeldi.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 80 Tolga Ünlü), Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel (Dk. 68 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 80 Kazımcan Karataş), Pinares (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 87 Ahmed Rayan)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Toşca (Dk. 62 Borven), Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Vetrih), Maxim, Merkel (Dk. 46 Recep Niyaz), Figueiredo

Goller: Dk. 10 Thaciano, Dk. 22 Doğan Erdoğan (Kendi kalesine), Dk. 51 Poko (Altay), Dk. 18 (Penaltıdan) ve 26 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Toşca, Dk. 80 Maxim, Dk. 90+1 Günay Güvenç (Gaziantep FK), Dk. 60 Björkander, Dk. 90+1 Ahmed Rayan (Altay)