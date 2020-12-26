Altay gümbür gümbür geliyor

DHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:02 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:02

Takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 karşılaşmasında Ankaraspor'u 3-0, Adanaspor'u 4-1, Akhisarspor'u 3-1 ve Ümraniyespor'u da 3-1 mağlup ederek 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ligde 15 maçta 29 puan alan, Tuzlaspor'la erteleme karşılaşmasına çıkacak İzmir ekibi gizli lider konumunda bulunuyor.

Teknik Direktör Yücel İldiz çok önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Galibiyet için tüm takımın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu ligde her karşılaşma çok zorlu. Ümraniyespor'u yenmek bizim adımıza çok değerli oldu. Net bir skorla karşılaşmayı kazandık. Üst sıraları gördük. Ancak bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu. Altay, Tuzlaspor'la erteleme müsabakasında 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda kozlarını paylaşacak.