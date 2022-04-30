Altay, Hatayspor'u tek golle yendi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Altay'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Zeki orta sahadan savunma arkasına uzun gönderdi, savunma arasında topu alan Kappel, sol çaprazdan sert ve düzgün vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

38. dakikada Sadık'ın sağdan ceza sahasına ortasına El Kaabi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada Riberio'nun uzun pasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafa ile indirdi. Dylan Louis'in şutunda top üstten auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Benzia'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mame Diouf'un kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lis'ten döndü.

62. dakikada Thaciano'nun uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üst direkten döndü.

75. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına ceza sahasında El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

85. dakikada Sadık'ın sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa ile indirdi, El Kaabi kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze'nin soldan ortasında topu alan Bertuğ ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi'nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 76 Bertuğ Özgür Yıldırım), Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), Ribeiro (Dk. 46 Lobjanidze), El Kaabi, Saint-Louis, Diouf

Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim Öztürk, Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel (Dk. 78 Tolga Ünlü), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Eren Erdoğan (Dk. 90+3 Naderi), Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel (Dk. 86 Ahmed Rayan),

Gol: Dk. 10 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay) Dk. 44 Saint-Louis, Dk. 70 Sadık Baş, Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)