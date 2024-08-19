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Spor

Altay, hazırlık maçında güldü

Altay, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Menemen FK'yı 5-3 mağlup etti.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Altay, hazırlık maçında güldü
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşadığı için kampa gidemeyen ve hazırlıklarını yaklaşık 1 aydır Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde sürdüren İzmir ekibi, hazırlık maçları da yapmaya başladı. İlk olarak Aydın ekibi Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelen ve rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci özel müsabakada ise bir diğer İzmir ekibi Menemen FK ile kozlarını paylaştı. Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde oynanan karşılaşmaya Semih Galip, Kuban, Sefa, Yusuf, Onur Efe, Ceyhun Gülselam, Enes Yetkin, Arda Gezer, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan, Murat Uluç 11'iyle çıkan Altay, rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı. İyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda golleri ise Onur Efe (2), Arda Gezer, Mehmet Nur Kaymaz ve İsa Toygar Ekinci kaydetti. Böylece siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmezken 1 beraberlik, 1 galibiyet almış oldu.

Öte yandan Menemen FK maçında dizinden sakatlık yaşayan 2004 doğumlu sağ bek Ali Solmaz'ın durumu ise bugün yapılacak MR sonucuna göre belli olacak.

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