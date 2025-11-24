İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Altay, hazırlık maçında kazandı

Altay, hazırlık maçında bir diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşılaştı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, bir diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile hazırlık maçında karşılaştı. Bahis soruşturması nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren iki ekip, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kozlarını paylaştı. Altay, mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Onur Yıldız (2), Osman Utkan Gülalan ve Ferhat Öncel kaydetti.

Her iki takımın da 8'er futbolcusunun ceza alması nedeniyle karşılaşmada ağırlıklı olarak genç oyuncular görev yaptı.

İki haftalık aranın ardından ligde pazar günü deplasmanda, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile karşılaşacak olan Altay'da; bahis soruşturması nedeniyle sezonu kapatan Onur Efe, Murat Uluç ve Ali Kızılkuyu'nun yanı sıra İsa, Oktay, Caner, Ozan ve Ulaş forma giyemeyecek.

  • altay
  • hazırlık maçı
  • TFF 3. Lig

