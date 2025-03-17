Altay için tehlike çanları çalıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, son haftalarda tekrar düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta iç sahada 1461 Trabzon'a 2-0 yenildikten sonra bu hafta da Adana 01 FK deplasmanında 4-0 kaybeden İzmir ekibi, haftayı 18 puanla 17. sırada noktaladı ve adeta düşme hattına demir attı. Sincan Belediyesi Ankaraspor'un da haftayı 3 puanla kapatmasıyla siyah-beyazlı takımın kümede kalma hattıyla arasındaki puan farkı 4'ten 7'ye yükseldi. Ligden çekilen Afyonspor'un 1 basamak üstünde yer alan siyah-beyazlılar, kalan 8 maçında 2 puan önündeki Karaköprü Belediyespor'un yanı sıra 7 puan önünde yer alan Kepezspor ve Ankaraspor'u geçmeye çalışacak.

HEDEF DERBİ MAÇI

Altay, gelecek hafta sahasında İzmir derbisinde play-off hattının içinde yer alan Altınordu ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar rakibini yenerek hem çıkışa geçmeyi hedefliyor hem de moral depolamak istiyor. Altay'ın derbi karşılaşmasında konuk edeceği Altınordu ise bu hafta sahasında zirve mücadelesi veren Batman Petrolspor ile iç sahada golsüz berabere kaldı.