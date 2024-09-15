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Spor

Altay ilk yenilgisini aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olan Altay, 3'üncü haftada ilk yenilgisini aldı.

DHA15 Eylül 2024 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Altay ilk yenilgisini aldı
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İlk maçında konuk ettiği 24Erzincanspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşan siyah-beyazlılar, Kastamonu ekibi önünde varlık gösteremedi. Konuk ekip her iki yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanarak 9 puanla zirvedeki yerini korurken, Altay bu sezon kalesinde ilk kez gol gördü.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan da takımın başındaki ilk yenilgisini yaşadı. Genç teknik adam ilk 2 haftada sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'yu yedek soyunduran genç teknik adam; sağ kanat Erdem Özcan'ı sahaya sürdü. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü karşılaşmada İzmir temsilcisi pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı.

Altay'da maçın başında sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Arda Gezer'in durumu hafta içinde netleşecek.

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