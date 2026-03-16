Altay kazanmayı unuttu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, kısa süre önce teknik direktör değişikliğine giderek Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı ve takımın başına Mehmet Can Karagöz'ü getirdi.

İzmir temsilcisi, Karagöz yönetimindeki ilk maçında Bornova 1877'yi mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Ancak bu karşılaşmanın ardından istediği sonuçları almakta zorlanan Altay, sırasıyla Söke 1970 ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçların ardından siyah-beyazlı ekibin düşüşü devam etti. Altay, önce İzmir derbisinde Karşıyaka'ya kaybetti, ardından da Kütahyaspor'a mağlup oldu. Son olarak hafta sonu deplasmanda Balıkesirspor'a 3-0 yenilen Altay, böylece ligde 5 maçlık kazanamama serisine imza attı.

DÜŞME HATTIYLA 2 PUANLIK FARK BULUNUYOR

Sezon ortasında eski yabancı kalecisi Mateusz Stachowiak'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası alan Altay, bu gelişmenin ardından ligde kalma mücadelesi vermeye başladı.

İzmir temsilcisi, 20 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 12. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, hafta sonu Balıkesirspor'a mağlup olmasına rağmen tehlikeli bölgeye gerilemedi. Bu süreçte Altay'ı sevindiren gelişme ise 18 puanla düşme hattında bulunan Bornova 1877'nin de haftayı mağlubiyetle kapatması oldu. Mehmet Can Karagöz ve öğrencileri, gelecek maçta orta sıralarda yer alan Alanya 1221'i hatasız geçerek rahat bir nefes almak istiyor.