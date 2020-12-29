Altay liderlik peşinde

DHA 29 Aralık 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 12:13

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında Ankaraspor, Adanaspor (D), Akhisarspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup ederek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Altay, yarın deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta erteleme maçını Ali Şansalan yönetecek.0

Ligde 29 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 30 puanı bulunan 2'nci basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak.

Siyah-beyazlılarda çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan sol bek Özgür'ün yanı sıra tedavisi süren Harun forma giyemeyecek. Takımdan ayrılan Gnanduillet de kadroda yer almayacak. İyileşen Ziya, Yekta ve Çağlar kafileye dahil edildi.

İlk yarının son 2 maçını da kayıpsız atlatmak istediklerini söyleyen teknik direktör Yücel İldiz, devre arasında yapılacak planlama ve iyi bir hazırlık dönemiyle ikinci yarıda da zirve yarışını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.