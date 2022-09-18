Altay, milli maç arası dönüşü iç saha avantajını kullanacak

İzmir temsilcisi, aranın ardından oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'üne taraftarının önünde çıkacak. Bu periyotta 12. adama büyük iş düşecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda üst üste Eyüpspor ve Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, 9'uncu haftada Manisa FK'ya konuk olduktan sonra Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. İzmir'de oynadığı son müsabakada Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altay, fikstür avantajını iyi kullanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.