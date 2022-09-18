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Spor

Altay, milli maç arası dönüşü iç saha avantajını kullanacak

Spor Toto 1. Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra iç saha avantajını kullanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

DHA18 Eylül 2022 Pazar 13:52 - Güncelleme:
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İzmir temsilcisi, aranın ardından oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'üne taraftarının önünde çıkacak. Bu periyotta 12. adama büyük iş düşecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda üst üste Eyüpspor ve Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, 9'uncu haftada Manisa FK'ya konuk olduktan sonra Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. İzmir'de oynadığı son müsabakada Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altay, fikstür avantajını iyi kullanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

  • Altay
  • Alsancak Mustafa Denizli Stadı
  • Bodrumspor

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