Altay, Ozan Evrim Özenç ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, ligin başlamasına kısa bir süre kala iç transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer tahtası kapalı olan ve mali açıdan kötü günler yaşayan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük oranda korumayı sağlayıp, birçok oyuncusunu takımda tutmayı başardı. Deneyimli kalecisi Mustafa Çalışkan'ın Orduspor 1967'ye transfer olmasından sonra elini çabuk tutan siyah-beyazlılar, hızlı bir şekilde Ozan Evrim Özenç'le masaya oturdu. İzmir ekibi, yeni sezonda kaleci bölgesinde sorun yaşamamak için 31 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya vardı ve 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ozan'ın takımda kalmasıyla Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ın da mutlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların kısa bir süre içerisinde Deniz Kadah ve Caner Baycan ile de sözleşme uzatması bekleniyor.