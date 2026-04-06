Altay, rahat nefes aldı

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Siyah-beyazlılar, dün oynanan ve kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK karşısında 1 puan alarak kritik bir beraberliğe imza attı ve puanını 22'ye yükselterek rahat bir nefes aldı. İzmir temsilcisi, bu hafta deplasmanda Nazilli Spor ile oynanması gereken müsabakadan 3-0 hükmen galip sayılacak ve hanesine 3 puan daha ekleyecek. Böylece Altay, son haftaya 25 puanla girecek.

Bir diğer İzmir ekibi Bornova 1877 ise önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Bornova 1877'nin bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılamaması halinde, Nazilli Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım olacak.

Düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, gelecek hafta sahasında Uşakspor'u mağlup edemezse lige veda eden üçüncü ekip olacak. Afyonspor ise evinde Tire 2021 FK karşısında kazanamazsa küme düşen son takım olarak kesinleşecek.

Tüm bu senaryolar ışığında Altay, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalamış durumda. Ancak siyah-beyazlı ekip için risk tamamen ortadan kalkmış değil. Son haftada sahasında Afyonspor'u ağırlayacak olan Altay'ın durumu, belirli ihtimallere bağlı olarak şekillenebilir.

Afyonspor'un önce Tire 2021 FK karşısında galip gelmesi ve ardından son haftada Altay'ı en az iki farklı skorla mağlup etmesi halinde tablo tersine dönebilir. Bu durumda puanların eşitlenmesiyle birlikte ikili averaj devreye girecek ve küme düşen takım Altay olacak.