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Spor

Altay sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK'yı konuk edecek.

IHA18 Nisan 2024 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Altay sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 6 haftadır kazanamayan Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşıp rahat nefes almak isteyen Manisa FK ise 14. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, konuk ekip ise bu karşılaşmayı hatasız geçip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

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