Altay, Sarıyer deplasmanında

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 29. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma öncesinde 18 puanla 17. sırada bulunan Altay, İstanbul ekibini mağlup ederek kümede kalma iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Sarıyer ise siyah-beyazlıları hatasız geçip liderliğini korumayı hedefliyor.

İzmir ekibinde Altınordu maçında sarı-kart cezalısı konumuna düşen Sefa Özdemir, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Altay 5-1 kaybetmişti.

HİKMET KADRO DIŞI KALDI

Hafta sonu İzmir derbisinde Altınordu'ya 3-2 kaybederek büyük bir şok yaşayan Altay'da Hikmet Çolak depremi yaşandı. 19 yaşındaki defans oyuncusu Altınordu maçının 82. dakikasında oyuna dahil olmasına rağmen daha sonra yaptığı disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin de ilerleyen günlerde genç oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili bir karar vereceği öğrenildi.