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Spor

Altay Senegalli ön libero Khaly Thiam'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımı ile sözleşmesi sona eren Senegalli ön libero Khaly Thiam ile anlaşma sağladı.

DHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:58
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TFF 1. Lig ekibi Altay, dış transferde Bulgaristan ekibi Levski Sofya'dan Senegalli Khaly Thiam ile 1 yıllığına anlaşarak kadrosuna 8'inci yabancı oyuncuyu dahil etti. 

Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero Macaristan'ın Kaposvari Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Thiam, 1 kez rakip fileleri sarstı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon Dinamo Moskova'da oynayan Senegalli futbolcu son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti.

Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı.

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