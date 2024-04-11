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Spor

Altay sezonu kendi evinde kapatacak

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen ekiplerden Altay, sezonun son 2 maçını kendi sahasında oynayacak.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Altay sezonu kendi evinde kapatacak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 30 ve 31. hafta müsabakalarını evinde oynayacak. İzmir ekibi, bu iki maçta da iyi bir performans sergileyerek gelecek sezon için taraftarına moral vermek istiyor.

Trendyol 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşen ve yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 1. Lig'de son günlerini geçiriyor. Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, 30 ve 31. hafta müsabakalarında Çorum FK ile Manisa FK'yı konuk edecek. Böylece bu süreçte İzmir dışına çıkmayacak olan İzmir ekibi, bu iki maçta da gelecek sezonun temellerini şimdiden atmaya başlayacak. TFF 2. Lig'de tamamen genç kadroyla mücadele etmek isteyen ve tecrübeli oyuncularla yollarını ayırmayı hedefleyen Altay, hafta sonu oynanacak Çorum FK maçında taraftarlarının karşısına yeni bir 11 çıkarmaya hazırlanıyor. Altyapı patentli bu oyuncuların da verilen fırsatı iyi değerlendirip, 11'in değişilmez ismi olmak istedikleri öğrenildi.

ALTAY İÇ SAHADA 14 PUAN TOPLADI

1. Lig'e geçtiğimiz hafta veda eden ve önümüzdeki iki maçını da evinde oynayacak Altay, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Böylece toplayabileceği 42 puanın 14'ünü kazanan siyah-beyazlılar, bu alanda ligde 15. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, 30 ve 31. hafta müsabakalarında arka arkaya konuk edeceği Çorum FK ile Manisa FK karşılaşmalarından da istediği sonuçları alarak taraftarlarını tekrar mutlu etmek istiyor.

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