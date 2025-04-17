İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1534
  • EURO
    43,7522
  • ALTIN
    4074.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay sezonun en kritik maçına çıkacak
Spor

Altay sezonun en kritik maçına çıkacak

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 mağlup eden Altay, ligde kalma iddiasını sürdürdü. İzmir ekibi, 20 Nisan Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Kepezspor karşısında sezonun en kritik maçına çıkacak.

IHA17 Nisan 2025 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Altay sezonun en kritik maçına çıkacak
ABONE OL

Altay, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek düşme hattının üzerinde yer alan Kepezspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirdi ve ligde kalma iddiasını devam ettirdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 24. hafta erteleme maçında İskenderunspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Play-Off hattında yer alan rakibini 1-0 mağlup etti. Böylece siyah-beyazlılar ligde kalma adına önemli bir üç puana imza attı. Puanını 24'e çıkartan İzmir ekibi, ligde kalma barajıyla arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Ligin kalan üç haftasında Altay hata yapmadan yoluna devam edip 15. basamakta bulunan Kepezspor'un ise hata yapmasını bekleyecek.

PAZAR GÜNÜ ÇOK KRİTİK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, 20 Nisan Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda sezonun en kritik maçına çıkacak. Grupta 24 puanla 16. sırada yer alan İzmir ekibi, 31 puanla 15. basamakta bulunan Kepezspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar kümede kalma umutlarını kalan haftalara sürdürmek için rakibini mutlak mağlup etmesi gerekiyor. Alınacak beraberlik veya mağlubiyet durumunda Altay, 2. Lig'de veda edecek.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan müsabakada Altay, deplasmanda rakibine 3-2 yenilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.