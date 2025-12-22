İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2966
  • ALTIN
    6068.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı
Spor

Altay, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı

Altay, ligin ilk devresinin son 4 maçında üst üste aldığı 4 galibiyetle önemli bir çıkış yakalarken, bu seri sayesinde düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
Altay, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, devre arasına moralli girdi. Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte teknik direktör değişikliğine giderek Ramazan Kurşunlu'nun yerine Yusuf Şimşek'i göreve getirdi. Altay, Şimşek yönetiminde 7. haftada Tire 2021 FK'yı mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmanın ardından yeniden düşüş yaşayan İzmir temsilcisi, 4 maçlık bir kazanamama serisi yaşasa da sezonun ilk devresinin son bölümünde toparlanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Puanını 18'e yükselten Altay, 10. sıraya yerleşirken düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkararak tehlikeli bölgeden uzak bir şekilde devre arasına girdi.

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ligin ilk devresinde etkili bir performans sergileyen Altay, son 4 maçını da kazanırken bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte Eskişehir Anadolu'yu 2-0 mağlup ederken, Çoruhlu FK ve Afyonspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Siyah-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor karşısında ise sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece Yusuf Şimşek yönetimindeki Altay, hem 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı hem de bu maçların tamamında gol yemeden önemli bir başarıya imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.