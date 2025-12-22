Altay, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, devre arasına moralli girdi. Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte teknik direktör değişikliğine giderek Ramazan Kurşunlu'nun yerine Yusuf Şimşek'i göreve getirdi. Altay, Şimşek yönetiminde 7. haftada Tire 2021 FK'yı mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmanın ardından yeniden düşüş yaşayan İzmir temsilcisi, 4 maçlık bir kazanamama serisi yaşasa da sezonun ilk devresinin son bölümünde toparlanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Puanını 18'e yükselten Altay, 10. sıraya yerleşirken düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkararak tehlikeli bölgeden uzak bir şekilde devre arasına girdi.

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ligin ilk devresinde etkili bir performans sergileyen Altay, son 4 maçını da kazanırken bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte Eskişehir Anadolu'yu 2-0 mağlup ederken, Çoruhlu FK ve Afyonspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Siyah-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor karşısında ise sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece Yusuf Şimşek yönetimindeki Altay, hem 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı hem de bu maçların tamamında gol yemeden önemli bir başarıya imza attı.