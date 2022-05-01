İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
Spor

Altay, son ana kadar pes etmeyecek

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ligde kalma umutlarının az olmasına rağmen mücadelelerini son ana kadar sürdüreceklerini bildirdi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 10:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Maçın son dakikasına kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Son haftalarda doğru oyun oynuyoruz ancak sonuca gidemiyorduk. Ancak bu karşılaşmada öne geçtik, daha sonra doğru savunma ile iyi mücadele ederek üç puanı aldık. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen önemli bir deplasman olan Hatay'dan 3 puanla dönmek önemli. Umutlarımız az da olsa son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Ligde 33 puanla 17. sırada yer alan Altay, bu akşam oynanacak Göztepe-Çaykur Rizespor maçında konuk takımın puan kaybı halinde Çaykur Rizespor'la birlikte lige veda edecek.

  • Altay
  • Atakaş Hatayspor
  • Sinan Kaloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.