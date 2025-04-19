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Spor

Altay, tamam ya da devam maçına çıkıyor

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 32. hafta mücadelesinde yarın Kepezspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, kaybetmesi ve berabere kalması durumunda TFF 3. Lig'e düşecek.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
Altay, tamam ya da devam maçına çıkıyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın sahasında Kepezspor ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 24 puanla düşme hattının son basamağı 16. sırada bulunuyor. Konuk ekip Kepezspor ise 31 puanla kümede kalma barajının ilk basamağı olan 15. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisiyle berabere kalması veya yenilmesi halinde doğrudan 3. Lig'e düşecek. Altay, bu zorlu müsabakayı kazanması durumunda ise ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıyacak. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, bu mücadeleden sonra Isparta 32 Spor'a konuk olurken, Kırklarelispor'u ise evinde ağırlayacak.

Öte yandan siyah-beyazlılarda, İnegölspor deplasmanında sakatlanan sol kanat Mehmet Gündüz ve stoper Sefa'nın yanı sıra tedavileri süren orta saha oyuncuları Ali ile Toygar'ın durumlarının maç günü netlik kazanacağı ifade edildi.

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