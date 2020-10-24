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Spor

Altay telafi maçında

Altay, TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Giresunspor'u yenerek ligin üst sıralarından kopmamak istiyor.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 10:08 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
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TFF 1. Lig’in 7. hafta maçında Altay, yarın saat 19.00’da Giresunspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Altınordu maçından 1 gün önce 8 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz’in de dahil olduğu 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel olmak üzere toplamda 15 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması siyah-beyazlı camiada şok etkisine sebep olmuştu. Altınordu maçına Teknik Direktör Yücel İldiz ve birkaç oyuncudan yoksun çıkan Altay’da, bu maçın 2-1’lik skorla kaybedilmesi ve zirve yarışında yara alınması moralleri bozmuştu. Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak hem Altınordu mağlubiyetini telafi etmek istiyor hem de ligin üst sıralarından kopmamayı hedefliyor.

Yarın saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.

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