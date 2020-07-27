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Spor

Altay Timur Temeltaş ile anlaştı

TFF 1. Lig takımı Altay, Ümraniyespor ile sözleşmesi sona eren gurbetçi ön libero Timur Temeltaş ile prensipte anlaştı.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:43
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TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da dış transferde ilk imzayı Osmanlıspor'dan Sırp ön libero Jovan Blagojevic'e attıran yönetim, şimdi de Cesar Grup Ümraniyespor'dan ön libero Timur Temeltaş'a kanca attı. Daha önce İzmir'de Altınordu forması giyen gurbetçi futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Timur'un hafta içinde siyah-beyazlı yönetimle masaya oturup resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Timur, Almanya'da çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2013-14 sezonunda Altınordu'ya transfer oldu. O sezon kırmızı-lacivertli formayla 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra iki sezon 1. Lig'de takımda kaldı. Timur, son 4 sezonda ise Ümraniyespor'da top koşturdu. 1. Lig'de 140 maça çıkan deneyimli futbolcu 9 kez gol atma sevinci yaşadı.

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