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Spor

Altay tribünlerinde muhteşem koreografi

Altay taraftarı, Konyaspor ile oynanan maçta hem Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılışı için hem de efsaneleri teknik direktör Mustafa Denizli için koreografi şovu yaptı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 17:20 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 17:20
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin hemen başında Altay taraftarları, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılışı amacıyla koreografi yaptı. "Kuvayı Milliye'nin Takımı Altay" yazısının yer aldığı koreografide; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, soyadını Altay'dan alan Fahrettin Altay Paşa, kulübün kurucularından Şükrü Saracoğlu, Mustafa Necati Uğural ve kurtuluş savaşının başlangıcında düşmana ilk kurşunu atan Altaylı Gazeteci Hasan Tahsin'in fotoğrafları kullanıldı.

MUSTAFA DENİZLİ İÇİN KOREOGRAFİ

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, dakikalar 11'i gösterdiğinde efsane futbolcuları ve teknik direktörleri Mustafa Denizli için bir koreografi daha gerçekleştirdi. Koreografide Mustafa Denizli'nin Altay'da kazandığı Türkiye Kupası finalinde omuzlar üzerinde yaşadığı sevincin fotoğrafı bulunurken, "Teşekkürler Büyük Mustafa" yazısı yer aldı.

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