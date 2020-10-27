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Spor

Altay - Tuzlaspor maçı ertelendi

24 futbolcusunda koronavirüse rastlanan Altay'ın, TFF 1. Lig'de cuma günü Tuzlaspor ile oynaması gereken maç ertelendi.

DHA27 Ekim 2020 Salı 13:40 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:40
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TFF 1’inci Lig’de toplam 24 futbolcusunda rastlanan koronavirüs vakaları nedeniyle iç sahada geçen pazar oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Altay’ın cuma günü deplasmanda oynanması gereken Tuzlaspor karşılaşması da ertelendi. Altay, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlıların maçın ertelenmesi konusunda dün yaptığı başvuruyu değerlendirerek bugün erteleme talebinin kabul edildiğini kulübe iletti. İzmir ekibinde toplam 34 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Yücel İldiz’e yapılan son test ise negatif çıktı. Altay’da perşembe günü futbolculara bir test daha yapılacak.

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