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Spor

Altay, Tuzlaspor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Altay, Tuzlaspor'u konuk ediyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 38. hafta mücadelesinde konuk edeceği Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında 21 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maç ve taktik çalışmayla noktaladı.

Öte yandan siyah-beyazlı oyuncuların moral ve motivasyonlarının yüksek olması ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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