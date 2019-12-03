Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular maç öncesinde buluştu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynanacak Altay-Trabzonspor maçı öncesinde her iki takımda forma giyen eski oyuncular, İzmir'de bir araya geldi.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki buluşmaya Lemi Çelik, Orhan Üstündağ, Ümit İnal, Gökhan Ersoy, Mehmet Zengin, Müfit İkizoğlu, Tahir Karapınar ve Altay Dağdelen gibi isimler katıldı.

Futbolculuk hayatında Altay ile Trabzonspor formaları giyen ve şubat ayında vefat eden Turgut Uçar'ın anısına pankart açıldı. Etkinlikte Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar da yer aldı.

(AA)