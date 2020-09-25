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Spor

Altay, Yekta Kurtuluş'u renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden İzmir kulübü Altay, Yekta Kurtuluş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Altay, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Regattin ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

IHA25 Eylül 2020 Cuma 18:15 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 18:15
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Altay, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Regattin ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig’de ilk iki haftada 1 puan toplayarak beklentileri karşılamayan Altay’da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında orta saha mevkiinde forma giyen Regattin ve Yekta Kurtuluş’u kadrosuna kattı. Altay, iki futbolcuyu da İzmir’e getirerek Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun da bulunduğu imza töreninde futbolcular kendilerini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Regattin, daha önce Türkiye’de Osmanlıspor ve Akhisarspor formaları giymişti. Fas asıllı Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu ise ABD MLS takımlarından Cincinati’de geçirmişti. 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş ise geçtiğimiz sezonda Antalyaspor forması giymiş ve takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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