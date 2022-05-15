Altay yeni başkanını arıyor

İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda yapılacak kongre saat 17.30'da başlayacak. Yarınki kongrede sadece 28 Nisan'daki seçime katılan kulüp üyeleri oy kullanabilecek.

Siyah-beyazlılarda 6 yıldır kulübü yöneten Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görevi bırakmasının ardından yetki kongre divan kuruluna geçmişti. Küme düşen, FIFA'dan aldığı transfer yasağı bulunup, toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'da 2 haftadan uzun süredir başkan adayı çıkmadı. İzmir temsilcisinin yarın kongre öncesi bir başkan adayı belirleyerek tek adayla seçime gitmesi bekleniyor.